"سيدة الأمطار" تشكر ياسمين صبري: وعدتني هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

وجهت سيدة الأمطار التي اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها أمس، الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد تكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.

وقالت السيدة في فيديو لها: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني أول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي النهاردة مرتب سنة وعزماني أقابلها يوم الاتنين في بيتها.. ربنا يجازيها كل خير".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت أمس تكفلها الكامل بحالة السيدة التي التقط لها صورة أثناء بيعها بعض المنتجات البسيطة وسط سقوط الأمطار الغزيرة عليها في الشارع .