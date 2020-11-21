محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
وجهت سيدة الأمطار التي اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها أمس، الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد تكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.
وقالت السيدة في فيديو لها: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني أول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي النهاردة مرتب سنة وعزماني أقابلها يوم الاتنين في بيتها.. ربنا يجازيها كل خير".
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت أمس تكفلها الكامل بحالة السيدة التي التقط لها صورة أثناء بيعها بعض المنتجات البسيطة وسط سقوط الأمطار الغزيرة عليها في الشارع .
كانت هذه تفاصيل خبر "سيدة الأمطار" تشكر ياسمين صبري: وعدتني هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.