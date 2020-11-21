فيديو.. "أبو" يطرح أغنيته الجديدة "هتيجي" على يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرح الفنان أبو، منذ قليل، أغنيته الجديدة "هتيجي"، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "هتيجي" من كلمات أبو ومنة القيعي ، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن إنتاج"جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وتمثل الأغنية حالة من الرومانسية البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لإعلان الحب دون تردد، وتقريب المسافات، وتوضيح المشاعر، والبعد عن الغموض، واختارها"أبو" منذ فترة، وأعجب بكلماتها ومعانيها وعمل على تلحينها، وأعاد أكثر من جملة لحنية حتى استقر على الشكل النهائي لها.

تقول كلمات الأغنية : "ما أنت هتيجي هتيجي .. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي.. و أنا ليه قاعد مستني وعمال أغني .. علشان تيجي.. بتخبى فـــ عنيكي اللمعة .. لما تيجي عيني عليكي وساعات تعملي مش سامعة .. وانا بتغزل فيكي.. بتداري عليا مشاعرك .. بس يا عيني فاضحاكي عنيكي".