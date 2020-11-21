صور| أول ظهور لبسمة بوسيل وتامر حسني بعد الصلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها بمقطع فيديو على خاصية" القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال حضورها أحدث حفلات المطرب تامر حسني أمس في "زد بارك".

ويعد هذا هو الظهور الأول لبسمة بعد الخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها تامر حسني في الأيام الماضية.

وكان تامر وجه رسالة عتاب لزوجته الفنانة بسمة بوسيل، بعد المنشور التي كتبته عبر حسابها عن أنباء انفصالهما منذ أيام.

كتب تامر منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، :"بسمة حبيبتي للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، أنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويارتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كدا للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس أنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كدا".

وتابع تامر في منشورًا أخر :"ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لاولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك زعلانة دلؤتي أنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك".