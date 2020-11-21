صورة نادرة تجمع فيروز بالعندليب في شبابهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها الـ85، اليوم، إذ ولدت في 21 نوفمبر 1935.

شهدت السينما والفن المصري في منتصف القرن فترة زمنية فنية ضمت العديد من نجوم هذا العصر، الذين تركوا للفن المصري أعمالًا وأغان لن ينساها الجمهور حتى الآن.

ومن بين أشهر نجوم هذا العصر "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ و"الصوت الملائكي" فيروز.

واليوم ننشر صورة نادرة جمعت بين حليم وفيروز في سهرة أقيمت بمنزل الصحفي محمد بديع سربية رئيس تحرير مجلة "الموعد" آنذاك ، ويظهر في الصورة المخرج الراحل محمد سلمان.

تميزت فيروز بصوت دافئ قوي يدخل القلب دون استأذان، ومن أبرز أغانيها "ابنة بلادي"، أحب الأسماء"، "أحترف الحزن"، "أخر أيام الصيفية"، اذكريني"، "أرضًا"، "أهو دا اللي صار"، "بغداد"، "سألتك حبيبي"، غيرها .