"عانت من الفقر وزارها الرئيس الفرنسي".. معلومات عن فيروز في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم السبت، 21 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز الـ85، حيث ولدت عام 1935، وزارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها بلبنان، ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأبرز المعلومات عنها:

- لا تزال هناك خلافات أسرية بين ورثة الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني، وريما الرحباني، ابنة عمهم الفنان الراحل عاصي الرحباني، والفنانة الكبيرة فيروز، إذ اتهمت ريما أبناء عمها طوال الفترة الماضية بالتعدي على حق والدها في الأعمال التي قدمها قبل رحيله مع شقيقه منصور، وأنهم يحاولون إقصاء دور فيروز في الأعمال التي عرفها الجمهور بصوتها، والحديث حول أنها مجرد مؤدية للعمل ولا دور فيه أكثر من ذلك.

- بدأت فيروز مسيرتها الفنيّة مبكراً في عام 1935م، عندما عملت كمغنيّة كورس في الإذاعة اللبنانيّة، واكتشف صوتها الموسيقار محمد فليفل، وضمها إلى فريق الإنشاد الوطني، وكان حليم الرومي مدير الإذاعة هو من ألف أغانيها.

- انطلقت مسيرة فيروز الفنيّة بشكل جدي عام 1952م عندما غنت بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجها فيما بعد، وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقيّة جديدة في الموسيقى العربيّة عندما عملت مع الأخوين رحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية.

- قدمت فيروز، أغانيَ قصيرة حينما كانت الأغاني الطويلة هي النمط الدارج، وتنوعت المواضيع التي غنت لها إذغنت للحب، وللأطفال، وللقدس، وللحزن، والفرح، والأم وللوطن، كماغنت للعديد من الشعراء، والملحنين، والملوك، والرؤساء، والعديد من المهرجانات الكبيرة في العالم العربي.

- أطلق عليها الجمهور أكثر من لقب ومن بينها لقب "سفيرتنا إلى النجوم" الذي أطلقه عليها الشاعر سعيد عقل إشارة إلى رقي صوتها وتميّزه، و"جارة القمر"، و"عصفور الشرق"، وغيرها من الألقاب.

- من أهم أعمالها المسرحية: "جسر القمر، والليل والقنديل، وبياع الخواتم، وأيام فخر الدين، وهالة والملك". - من أجمل ما غنت بالقصائد:" خذني بعينيك، والآن الآن وليس غداً، وزهرة المدائن، وأعطني الناي وغني، وأحب من الأسماء، ولما بدا يتثنى"، ومن الأغاني الوطنيّة: "بحبك يا لبنان، ويا حريّة، وأنا لا أنساك فلسطينُ، والقدس العتيقة، ويا هوى بيروت".

- قالت فيروز في تصريحات تليفزيونية إنها قليلة الكلام وتعبر عن حبها لكل شىء بفنها لأنها لا تستطيع التعبير عنه بعواطفها.

- تابعت فيروز، في تصريحات تليفزيونية، أن زوجها عاصي الرحباني إنسان كبير وعظيم وفنان قدير والكلام عنه لن يوفيه حقه "مش هقدر اعدد صفاته".

- أوضحت فيروز، في لقاء تليفزيوني: "توظفت في الإذاعة، وكانت فترتي قصيرة فيها، وكنت إنسانة فقيرة في بدايتي الفنية، وأنا أبسط الناس ومش بهتم بنفسي أكتر ما بهتم بالناس".

- قالت فيروز، في لقاء نادر لها، أن الإيمان ساعدها كثيرا في مشوارها الفني، وكان الملجأ الوحيد لها ورفيق كل الأوقات سواء الصعبة أو الحلوة، مؤكدة أنها إنسانة شديدة الإيمان بالله.

- أضافت فيروز أنه لم يضايقها أي ألقاب خرجت عنها، مشيرة إلى أن كل الألقاب التي سمعتها حلوة وخاصة ونابعة عن حب الناس لها.

- أشارت فيروز في تصريحات تليفزيونية، سبب عدم تركها لبنان والرحيل لبلد آخر : "مش بقدر على ترك لبنان، لأن عمري ما حسيت بده، وعمري ما فكرت في الرحيل، لأننا مش مضطرين نعيش الخوف".