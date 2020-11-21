بعد 24 عاما من اعتزالها ..فيديو| ظهور نادر لـ"ليلى مراد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة ليلى مراد، في 21 نوفمبر عام 1995.

ليلى مراد تعد من أبرز مطربات زمن الفن الجميل، وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنت بعدها في العديد من الحفلات.

في هذا التقرير نستعرض فيديو نادر يجمع بليغ حمدي وليلى مراد بعد 24 عاما من اعتزالها

بعد اعتزال دام 24 عاما، ظهرت الفنانة الكبيرة ليلى مراد، بصحبة الفنان توفيق فريد، والفنانة سوزان عطية، في ضيافة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ببرنامجه "جديد في جديد".

وظهرت "ليلى" في البرنامج الذي تم عرضه عبر قناة أبو ظبي عام 1979، من إخراج جميل المغازي، وهي تغني بصحبة الموسيقار الكبير أغنيتها الشهيرة "يا مسافر وناسي هواك"، والتي غنتها من خلال أحداث فيلم "شاطئ الغرام" عام 1950، ولحن الأغنية أحمد صدقي، وكتب كلماتها صالح جودت.

بجانب الغناء قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا، من أشهرها: "قلبي دليلي، عنبر، ليلى بنت الأغنياء، سيدة القطار، غزل البنات، شاطئ الغرام، الحبيب المجهول، بنت الأكابر، خاتم سليمان، غيرها من الأعمال العظيمة التي تركتها ليلى مراد لعشاقها حتى الآن.