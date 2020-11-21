''الرجل الذي باع ظهره" يمثل تونس في منافسات الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - اختار المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، فيلم ''الرجل الذي باع ظهره'' للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل دولة تونس في فئة أفضل فيلم عالمي في جائزة الأوسكار، بعد عرضه لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

مخرجة الفيلم كوثر بن هنية

فيلم الرجل الذي باع ظهره، يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فر إلى لبنان، هربا من الحرب فى بلاده، دون إقامة رسمية، ويتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفرى جودفروى، ويعقد معه اتفاقا سيغير حياته للأبد.

الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو، وتم عرضه مؤخرا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في المسابقة الرسمية.

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