الليلة.. انطلاق أولى حلقات "في الحب سوا" ضمن حكايات مسلسل إلا أنا

تنطلق أولى حلقات حدوتة "في الحب سوا" بطولة النجمة درة وهو ضمن حكايات مسلسل "الا أنا"، اليوم السبت، ومن المقرر أن يذاع عبر شبكة قنوات dmc .
ويشار إلى أن يواصل فريق العمل التصوير في العديد من الديكورات، وتدخل درة في معسكر مغلق للانتهاء من التصوير في أقرب وقت.
يذكر أن "في الحب سوا" تعدالحكاية الثامنة من مسلسل "إلا انا"، تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج محمود كامل.
مسلسل "إلا أنا"، يضم 8 حكايات عرض 7 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولةشيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، "ربع قيراط" ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.
كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.
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