الخميس.. هاني رمزي ضيف برنامج "وشوشة" مع أحمد الهواري

يحل الفنان هاني رمزي ضيف برنامج "وشوشة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري، على قناة النهار، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
نشر الإعلامي أحمد الهواري، برومو الحلقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلا: "الخميس 10:30 مساءعلي النهار، النجم هاني رمزي ضيف برنامج وشوشة"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن برنامج "وشوشة" يقدمه الإعلامي أحمد الهواري، ويذاع أسبوعيا على قناة النهار.
https://www.instagram.com/p/CH2neXIncsT/?utm_source=ig_web_copy_link
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