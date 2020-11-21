"شاهد.. محمد رجب من كواليس مسلسله الجديد"ضربة معلم

شارك الفنان محمد رجب متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد"ضربة معلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"رجب" صورة له من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً:"كواليس ضربة معلم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات،وتمنوا له نجاح المسلسل.
يذكر أن مسلسل"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، مي سليم، رانيا فريد شوقي،هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.
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