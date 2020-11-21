ماجد المصري يكشف نتيجة المسحة الثانية لزوجته رنا عطية

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه صورة له برفقة زوجته رنا عطية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق"المصري" على الصورة قائلاً:"الحمد لله والشكر لله، عملنا المسحه التانيه لرنا، وطلعت سلبية، وحمد لله علي سلامتك"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الأخر"، الذي يعرض حالياً على شبكة قنوات cbc، بطولة نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش .