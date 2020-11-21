أثنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الفنان كريم عبد العزيز، وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير"تويتر".
نشر"تركي" تدوينة على حسابه، وكتب عليها قائلاً:""كريم عبدالعزيز أمتداد لـ الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية،الفنان المصري إلي أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس، ثانية بس كريم الفترة الحالية غير".
ورد عليه الفنان كريم عبد العزيز قائلاً:"ألف ألف شكر يا أبو ناصر، لك مني كل الإحترام والتقدير والاعتزاز، ألف ألف شكر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أشاد به تركي أل الشيخ .. كريم عبدالعزيز: لك مني كل الإحترام والتقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.