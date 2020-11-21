بعد أن أشاد به تركي أل الشيخ .. كريم عبدالعزيز: لك مني كل الإحترام والتقدير

أثنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الفنان كريم عبد العزيز، وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير"تويتر".

نشر"تركي" تدوينة على حسابه، وكتب عليها قائلاً:""كريم عبدالعزيز أمتداد لـ الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية،

الفنان المصري إلي أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس، ثانية بس كريم الفترة الحالية غير".

ورد عليه الفنان كريم عبد العزيز قائلاً:"ألف ألف شكر يا أبو ناصر، لك مني كل الإحترام والتقدير والاعتزاز، ألف ألف شكر".