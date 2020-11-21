فيديو.. وفاء عامر تطرح البرومو التشويقي لفيلم"خان تيولا"

روجت الفنانة وفاء عامر لفيلمها الجديد"خان تيولا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"وفاء" البرومو التشويقي للفيلم، وعلقت عليه قائلة:" فيلم خان تيولا، تأليف وإخراج

وإنتاج وسام المدني، يارب النجاح من عندك، أوعدكم بفيلم مختلف للغاية، يلا شييير"،وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها نجاح الفيلم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،وياسر علي ماهر، صفاء جلال، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي،مجدي السباعي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

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