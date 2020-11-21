شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "الآنسة فرح" فى موسمه الثانى من التصوير، واحتفل أبطال المسلسل بانتهاء التصوير داخل اللوكيشن، حيث كانت المشاهد الأخيرة من المسلسل فى منطقة التجمع الخامس، وتصدر المسلسل قائمة تريند محرك البحث جوجل، بعد بدء عرض أولى حلقات الجزء الثانى الأحد الماضى، على إحدى المنصات الإلكترونية.

تستكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، حيث تغير مجرى حياتها بعد تعرضها لحادث، وتبدأ أحداث الحلقة الأولى من الموسم جديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وكان المخرج وائل فرج قد رفض التحدث عن توقعاته بشأن الموسم الثانى قبل عرضه، موضحًا أنه يتمنى أن يحقق المسلسل نجاح أولا.

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.