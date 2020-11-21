شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور فيروز بين الأمس واليوم فى عيد ميلادها الـ 85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم السبت، النجمة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الـ85، حيث إنها ولدت فى 21 نوفمبر 1935و هي فيروز الغناء العربي التي لن تتكرر، لذلك شاهد أجمل صور جارة القمر بين الأمس اليوم .



فيروز أيام الشباب



فيروزفى منتصف العمر



فيروز وهى تغنى



فيروز وهى تضحك



فيروز



فيروز



فيروز



جارة القمر جارة القمر



فيروز أيام كورونا



فيروز و أم كلثوم

وعندما لفتت فيروز في فترة الصبا أنظار جميع من حولها بموهبتها الغنائية، بدأت كمغنية كورس في اﻹذاعة اللبنانية تحت قيادة الموسيقار محمد فليفل، وهناك انتبه لموهبتها حليم الرومي مدير اﻹذاعة اللبنانية ووالد الفنانة ماجدة الرومي، فأعطاها دفعة أكبر وقام بتلحين مجموعة من الأغاني لها، كما منحها الاسم الفني (فيروز) بديلاً عن اسمها الحقيقى - نهاد حداد - الذى كانت تسخدمه وقت عملها فى اﻹذاعة.

تعرفت فيروز فى بداية الخمسينيات على الأخوين رحباني اللذان بدأ معها مشوار طويل ومثمر من التعاون الفني تمثل في مئات الأغاني والعديد من المسرحيات الغنائية مثل بياع الخواتم، صح النوم، لولو، ميس الريم، وقد تم تحويل ثلاثة مسرحيات - من بينهم بياع الخواتم الذي أخرجه يوسف شاهين - إلى أفلام سينمائية ومنذ فترة السبعينيات تعاونت فيروز بشكل مكثف مع إبنها زياد الرحباني وأصدرا معاً 6 ألبومات كان أخرها (إيه في أمل) في عام 2010.

كما قدمت جارة القمر مع الأخوين رحباني، وأخيهما الأصغر إلياس، المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية لتميزها بقصر المدة وقوة المعنى، بخلاف الأغاني العربية السائدة في ذلك الحين التي كانت تمتاز بالطول وكانت أغاني فيروز بسيطة التعبير مع عمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع، حيث غنت للحب والأطفال، وللقدس لتمسكها بالقضية الفلسطينية، وللحزن والفرح والوطن والأم.