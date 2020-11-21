شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يكشف: أعتبر نفسى محظوظا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته أمس فى برنامج "السيرة" مع المذيعة وفاء الكيلانى أن المخرج مروان حامد هو صاحب الفضل فى الخطوات الأولى له بعالم التمثيل، فبعد أشهر من تخرج كريم من معهد السينما تلقى اتصالا من مروان حامد يسأله إذا كان يرغب فى دخول عالم التمثيل ليرد كريم عليه مؤكدا أنه يسعى لهذه الخطوة، فأخبره أن المخرج شريف عرفة يبحث عن وجه جديد وسيقابله فى اليوم التالى، وبمجرد أن وصل للمقابلة مع المخرج الشهير قال لنفسه "الباب ده حلم حياتك يا تخرج يمين يا تخرج شمال".

وأشار كريم إلى أن أول عمل قدمه تعاون فيه مع أهم النجوم وهم النجم الراحل أحمد زكى وسناء جميل وليلى علوى وهو فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، موضحاً أن دخوله إلى عالم الفن لم يعتمد على مساعدة والده المخرج محمد عبد العزيز لأنه لم يرغب فى دخوله لمجال التمثيل من الأساس.

واستكمل كريم عبد العزيز "أنا شخص محظوظ كونى بدأت فى عالم السينما مع المخرج شريف عرفة والنجم أحمد زكى والأستاذ وحيد حامد، وفى التليفزيون كانت البداية مع النجمة العظيمة سميرة أحمد وأسامة أنور عكاشة".