شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى وباسكال ويارا يهنئن فيروز بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى بتكبرى فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة اللبنانية نانسى عجرم النجمة والفنانة والمطربة الكبيرة فيروز "جارة القمر"، بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم السبت 21 نوفمبر، متمنية لها عاما سعيدا، ونشرت نانسى، صورة لجارة القمر، عبر حسابها على توتير، أتبعتها بتعليق: "سألونا وين كنتو.. وليش ما كبرتو انتو.. منقلن نسينا.. فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وانتى عم تكبرى فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".



نانسى عجرم

كما هنأت باسكال مشعلانى، جارة القمر بعيد ميلادها، وقالت عبر حسابها على توتير: "عقبال المية ويعطيك الصحة والعمر الطويل، انت صورة لبنان يلى منشوف حالنا فيه، أغانيك اللى بعطينا الأمل.. بحبك"، وأيضا الفنانة يارا، احتفلت بعيد ميلاد فيروز، ونشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، أتبعتها بتعليق: "عيد الدنى.. عيد ميلاد فيروز".





وتحتفل اليوم السبت 21 نوفمبر، الفنانة القديرة فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 85، الذى يحتفى به كل محببيها وعشاق فنها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى شكلت وجدان المواطن العربى.



يارا

ولدت فيروز فى جبل الأرز فى لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، ونشأت فى حى زقاق البلاط فى بيروت، حيث كان والدها يعمل فى محل طباعة صغير، ودرست فى مدرسة القديس جوزيف فى بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

كرمت الفنانة الكبيرة فيروز من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، وذلك اثناء زيارته لها فى منزلها بلبنان، عقب كارثة مرفأ لبنان الشهور الماضية، وأكد لها أنه يرغب أن يكون هناك تعاون بين البلدين فى عالم الفن.

ولفيروز تاريخ فنى ممتد وشامل حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام و400 ألبومات غنائية، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى كتبها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، محمد عبد الوهاب، إلياس الرحبانى، محمد محسن، زكى ناصيف.