شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل بطلة فيلم "أهل الكهف" من إخراج عمرو عرفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة غادة عادل لفيلم "أهل الكهف"، الذى يكتبه المؤلف أيمن بهجت قمر، ويتولى إخراجه عمرو عرفة، ويبدأ تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم المشاركين فى الفيلم، وينتمى العمل لنوعية الأعمال التاريخية وبه أكشن وتشويق.
من ناحية أخرى، تنتظر غادة عرض فيلم "قمر 14" من إخراج هادى الباجورى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطالا مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.
يشار إلى أن فيلم "قمر 14" يضم 5 حكايات، وهم كالتالى : الحكاية الأولى ، غادة عادل، كريم فهمى ، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. ، و التانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة ، والثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط ، و الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب ، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.
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