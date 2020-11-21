أصالة : "إليسا كلنا فخورين بفنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة صديقتها الفنانة إليسا بعد اختيارها ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "كلنا فخورين بفهمك وفنك وقلبك".

جاء ذلك تعليقا منها على تدوينة سابقة لإليسا عبر تويتر قالت فيها : "‏فخورة وسعيدة بهذا الشرف إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترهن تأثيرا".

وتصدر القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصدرت من بين نجوم الفن الأمريكية تايلور سويفت محتلة المرتبة الثالثة في القائمة.