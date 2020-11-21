محمد سامي: "فخور إني بشتغل في مهنة يمتهنها الأستاذ عادل إمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال المخرج محمد سامي، إنه فخور لأنه يعمل في مهنة يمتهنها الفنان الكبير عادل إمام.

ونشر سامي، صورة عادل إمام، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق : "خلونا نتفق إن أستاذ عادل إمام يستاهل اللي هو فيه، وأنا قاعد بكتب دايما بشغل موسيقي تصويرية لأفلام ومسلسلات كتير بتحطني في مود المشاهد اللي بكتبها، ومشكلتي الكبيرة لما بتقابلني أي موسيقي لأي فيلم للأستاذ عادل إني مابعرفش أركز في المشهد اللي بكتبه وببقى عايز أقوم اشغل الفيلم اتفرج عليه".

وتابع:"سرحت في الأستاذ وأنا بسمع موسيقي فيلم حب في الزنزانة، وفي كم التنوع اللي قدمه الراجل ده، فعلا قدم كل حاجه وساب جوه كل واحد بصمة كبيرة اسمها عادل إمام".

وأضاف :" ربنا يحفظك يا فنان يا كبير يا مشرف يا قدوه يا حاجات كتير قوي صعب تتقال في كام سطر ولا حتى في كام صفحة.. أنا فخور اني بشتغل في مهنة يمتهنها الأستاذ عادل إمام".

يذكر أن، المخرج محمد سامي، يتولى إخراج مسلسل" نسل الأغراب "الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل، وهو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر.