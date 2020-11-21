"عقبال ما نحتفل معك بالمئوية".. هكذا هنأ نجوم الفن فيروز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز" جارة القمر"، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت 21 نوفمبر، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم تهنئة النجوم لها في عيد ميلادها، في التقرير التالي :

إليسا

كتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏رح تبقي الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح لتدفينا بوطن صار البرد فيه كبير، ورح تبقي القمر اللي بيضوي علينا كل يوم بالليالي اللي ما بتحلا إلا معك.. فيروز... إنتي الوطن وعقبال ما نحتفل معك بالمئوية".

نانسي عجرم

كتبت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر،قائلة :"سألونا وين كنتو.. وليش ما كبرتو انتو.. منقلن نسينا.. فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وانتي عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".

باسكال مشعلاني

هنأت الفنانة باسكال مشعلاني، فيروز بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، قائلة : "عقبال المية ويعطيك الصحة والعمر الطويل.. انت صورة لبنان اللي منشوف حالنا فيه، أغانيك اللي بعطينا الأمل.. بحبك".

يارا

كتبت الفنانة يارا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "عيد الدنيا فيروز .. عيد ميلاد فيروز".

يذكر أن، الفنانة فيروز، ولدت في جبل الأرز في لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستاني، ونشأت في حي زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغني أغاني أسمهان وليلى مراد.