في عيد ميلاد فيروز.. صور نادرة مع أم كلثوم والشيخ إمام ومحمد عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم السبت، ٢١ نوفمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز ال ٨٥، إذ ولدت عام 1935، ونرصد لكم صور نادرة في حياة الفنانة الكبيرة في السطور التالية :

أم كلثوم وفيروز

التقت "الست" أم كلثوم -كما كان يحب كثيرون أن يلقبوها- بفيروز مرات تعد على أصابع اليد الواحدة، وسارعت عدسات الكاميرات لرصد وتسجيل هذه اللحظات تأريخا لها.

ومن اللقاءات التي جمعتهما سوياً، أثناء زيارة فيروز للقاهرة وتواجدها في أحد الفنادق عام 1966، وكانت دائما ما تعبر أم كلثوم عن إعجابها بصوت فيروز، وعندما سألها الكاتب الكبير أنيس منصور عن كلمة تصف بها صوت فيروز قالت: "فريد".

فيروز وزياد الرحباني في صورة نادرة مع الشيخ إمام

لم يستطع الموسيقار اللبناني زياد الرحباني أن يحقق حلم التقاء موسيقاه بصوت الشيخ إمام عيسى، فقد كان عاشقا لصوته، وأراد أن يؤدي الشيخ إمام أغنية "أنا مش كافر" لكن حالت الظروف دون تحقيق إرادته.

وفي حوار أجراه زياد لبرنامج "جملة مفيدة" ، كشف عن الأسباب التي حالت دون غناء إمام للأغنية، مؤكدا أن الشيخ إمام كان يتعاون مع منتج تونسي، منعه حتى من الاستماع لكلمات الأغنية عندما حاول زياد عرضها عليه.

وأشار زياد إلى أن معرفته بالشيخ إمام، بدأت أثناء الحرب الأهلية في لبنان.واليوم ننشر صورة نادرة جمعت بين زياد الرحباني والشيخ إمام عيسى، وظهرت معهما في الصورة الفنانة فيروز، وينصت فيها الجميع بإعجاب لعزف وغناء الشيخ إمام عيسى.

محمد عبد الوهاب وفيروز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع الفنانة الكبيرة فيروز بالفنان محمد عبد الوهاب، خلال مسيرتهما الفنية.