تركي آل الشيخ عن كريم عبدالعزيز: الفنان المصري اللي أشوف له فيلم وأنا مغمض

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بأداء النجم كريم عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب تركي في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "كريم عبدالعزيز أمتداد ل الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية.. الفنان المصري إلي أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس ثانية بس كريم الفترة الحالية غير". "كريم عبدالعزيز أمتداد ل الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية.. الفنان المصري إلي أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس ثانية بس كريم الفترة الحالية غير". يذكر أن حل النجم كريم عبدالعزيز، مساء أمس، الجمعة، ضيف برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويذاع عبر قناة "dmc"، وكشف خلال الحلقة عن اسرار لأول مرة عن حياته الشخصية ومرحلة الطفولة.

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