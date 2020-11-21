في عيد ميلادها.. لطيفة لـ فيروز: الحمدلله أنك في حياتنا

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "لطيفة مقطع فيديو لـ فيروز،

وعلقت عليه قائلة: "أنتي أول من يصالحني على هذه الحياة بحلوها وبمرها، الحمدلله إنك في حياتنا، وربنا يخليكي ويطول بعمرك"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوها بعيد ميلادها.

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرًا فيديو كليب بعنوان "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

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