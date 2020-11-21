في عيد ميلاد جارة القمر.. نبيلة عبيد لفيروز: الشمس تشرق مع أغانيكي

هنأت النجمة نبيلة عبيد، جارة القمر المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت نبيلة عبر حسابها قائلة : "الشمس تشرق مع أغانيكي والقمر ساكن في عينيكي.. لقلبك الحب والفرح.. كل عام وانتي سيدة الأغنيه.. كل سنه و انتي فيروز الفرح والعطاء". كل عام وانتي سيدة الأغنيه.. كل سنه و انتي فيروز الفرح والعطاء". يذكر ان ولدت المطربة فيروز في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية. رحباني العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية. بدأت الغناء وهي في عمر السادسة تقريباً في عام 1940م، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية. وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيرُوز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة كبيرة، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي.

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