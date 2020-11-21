محمد سامي: فخور اني بشتغل في مهنه يمتهنها عادل إمام

وجه المخرج محمد سامي رسالة في حب الزعيم عادل إمام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "سامي" عبر صفحته قائلًا : "خلونا نتفق اني أستاذ عادل إمام يستاهل اللي هو فيه ، وأنا قاعد بكتب دايما بشغل موسيقي تصويريه لأفلام ومسلسلات كتير

بتحطني في مود المشاهد اللي بكتبها".

وأضاف : "ومشكلتي الكبيره لما بتقابلني اي موسيقي لأي فيلم للأستاذ عادل اني مابعرفش اركز في المشهد اللي بكتبه وببقي عايز اقوم اشغل الفيلم اتفرج عليه، سرحت في الأستاذ وانا بسمع

موسيقي فيلم حب في الزنزانه وفي كم التنوع اللي قدمه الراجل ده".

وتابع : "فعلا قدم كل حاجه وساب جوه كل واحد بصمه كبيره اسمها عادل إمام، ربنا يحفظك يا فنان يا كبير يا مشرف يا قدوه يا حاجات كتير قوي صعب تتقال في كام سطر ولا حتي في كام صفحه.. أنا فخور اني بشتغل في مهنه يمتهنها الأستاذ عادل إمام".