شكران مرتجي لفيروز: كلنا عم نهوى بلا أمل ولساتنا عم ندور ع شادي

هنأت الفنانة شكران مرتجي، جارة القمر المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت شكران عبر حسابها قائلة: "فيروز كل عام وأنتِ بخير غني ليعم السلام العالم.. زهرة المدائن ذبلت وشآم آه ياشآم أنتِ المجد لم ولن يغبِ ومن قلبنا جميعاً سلام لبيروت وكل المدن حزنها وسع السما".
وتابعت : "بدي خبرك أكيد بتعرفي إنه كل السيارات مش عم تمشي علي البنزين وماعادألتقينا من عشية لأنه في كورونا وعليا ماعادوا عيونها حلوين من كتر البكي ع اللي راحو.. وكيف بدنا نحب قد البحر وبحورنا ملوثة".
وأضافت : "وماعاد عنا ثقة بحدا ولا حدا بيسأل التاني كيفك أنت؟؟؟؟ ولا عاد في قهوة عالمفرق فتحوا أتوسترادات.. ويارا قصولها جدايلها.. وكلنا عم نهوى بلا أمل، ورجعت الشتوية ومافي مازوت.. ولساتنا عم ندور عشادي؟؟؟؟
واختتمت حديثها قائلة: "هدهدينا لننام لأنه نطرونا كتير بس وحدك بتبقي متل زهر البيلسان بحبك صباح ومسا وبلا ولا شي.. عيد ميلاد فيروز".
يذكر أن ولدت المطربة فيروز في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.
بدأت الغناء وهي في عمر السادسة تقريباً في عام 1940م، انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيرُوز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة كبيرة، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي.
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