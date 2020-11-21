شكران مرتجي لفيروز: كلنا عم نهوى بلا أمل ولساتنا عم ندور ع شادي

هنأت الفنانة شكران مرتجي، جارة القمر المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت شكران عبر حسابها قائلة: "فيروز كل عام وأنتِ بخير غني ليعم السلام العالم.. زهرة المدائن ذبلت وشآم آه ياشآم أنتِ المجد لم ولن يغبِ ومن قلبنا جميعاً سلام لبيروت وكل المدن حزنها وسع السما".

وتابعت : "بدي خبرك أكيد بتعرفي إنه كل السيارات مش عم تمشي علي البنزين وماعاد

ألتقينا من عشية لأنه في كورونا وعليا ماعادوا عيونها حلوين من كتر البكي ع اللي راحو.. وكيف بدنا نحب قد البحر وبحورنا ملوثة".

وأضافت : "وماعاد عنا ثقة بحدا ولا حدا بيسأل التاني كيفك أنت؟؟؟؟ ولا عاد في قهوة عالمفرق فتحوا أتوسترادات.. ويارا قصولها جدايلها.. وكلنا عم نهوى بلا أمل، ورجعت الشتوية ومافي مازوت.. ولساتنا عم ندور ع

شادي؟؟؟؟

واختتمت حديثها قائلة: "هدهدينا لننام لأنه نطرونا كتير بس وحدك بتبقي متل زهر البيلسان بحبك صباح ومسا وبلا ولا شي.. عيد ميلاد فيروز".

يذكر أن ولدت المطربة فيروز في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.

بدأت الغناء وهي في عمر السادسة تقريباً في عام 1940م، انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيرُوز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة كبيرة، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي.