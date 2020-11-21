في عيد ميلاد جارة القمر.. نانسي عجرم: فيروز معك نسينا الوقت والعمر

هنأت الفنانة نانسي عجرم، جارة القمر المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت نانسي عبر حسابها قائلة: "سألونا وين كنتو وليش ما كبرتو أنتو منقلن نسينا.. فيروز معك نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وأنتِ عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا". نسينا الوقت والعمر.. كل سنة وأنتِ عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا". يذكر أن ولدت المطربة فيروز في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية. العديد من الأوبيرات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية. بدأت الغناء وهي في عمر السادسة تقريباً في عام 1940م، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية. وعندما عرفها حليم الرومي، أطلق عليها اسم فيرُوز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة كبيرة، ولاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي.

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