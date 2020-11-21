أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن توصلها بسيدة المطر وتكفلها بجميع طلباتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت ياسمين عبر حسابها قائلة: "أنا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني اتعرفت علي الحاجة نعماتعبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا".
وتابعت حديثها قائلة : "وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها.. ويشرفني اني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات أسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.
الجدير بالذكر أن تدور أحداث "فرصة تانية" حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تعلن تكفلها بطلبات سيدة المطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.