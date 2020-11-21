ياسمين صبري تعلن تكفلها بطلبات سيدة المطر

أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن توصلها بسيدة المطر وتكفلها بجميع طلباتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت ياسمين عبر حسابها قائلة: "أنا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني اتعرفت علي الحاجة نعمات

عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا".

وتابعت حديثها قائلة : "وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها.. ويشرفني اني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات أسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

الجدير بالذكر أن تدور أحداث "فرصة تانية" حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.