تراند اليوم : بصوت يقشعر له الأبدان .. بهاء سلطان يقرأ سورة الرعد

شارك الفنان بهاء سلطان متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook بتسجيل صوتي يتلو فيه آيات من القرآن الكريم من سورة “الرعد”.

وعلق بهاء سلطان على التسجل “تلاوة قصيرة للفنان بهاء سلطان “بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم”

التسجيل الصوتي نال إعجاب الكثير من متابعيه وشبهه البعض بالشيخ الراحل محمد رفعت وطلب آخرون أن يسجل القرآن الكريم بصوته.

وكان بهاء سلطان قد كشف سابقا إنه حفظ القرآن خلال فترة ابتعاده عن الغناء لمدة 6 سنوات، بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس مالك شركة “فري ميوزيك” للإنتاج.

ذكر أن يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان كان قد كشف عن المبالغ المالية التي دفعها كل من الفنان تامر حسني والفنانة شيرين عبد الوهاب، للانفصال عن المنتج نصر محروس.

وأكد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج “التاسعة” المذاع علي القناة الأولى، أن نصر محروس تقاضي من تامر 13 مليون جنيه كي ينهي تعاقده معه بالتراضي، ولولا أن تامر وجد من يدفع هذا الرقم لواجه نفس أزمة بهاء سلطان، وكذلك شيرين التي دفعت 4 ملايين جنيها كي يتركها تشق طريقها بعيدا عنه.

شدد المحامي على أن نصر محروس يريد من بهاء سلطان أن يدفع له 20 مليون جنيها قيمة الشرط الجزائي في تعاقده معه، مضيفا: “ولكننا لن ندفع مليما لأن تعاقد بهاء مع نصر انتهى منذ عام 2014.. نصر محروس يريد تحقيق أي مكاسب من وراء بهاء سلطان، في حين أنه لم يلتزم ببنود العقد ولم ينتج الألبومات الثلاثة المنصوص عليها في الفترة كن عام 2009 وحتى 2014”.

وكشف يوسف إبراهيم عن تدخل بعض المطربين العرب للتوسط بين الطرفين، وذلك بدعم من الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قائلا: “بعض المطربين الكبار في الخليج العربي عرضوا دفع 5 ملايين حنيها كترضية لنصر محروس من أجل إغلاق هذا الملف وبالفعل قبل الأمر في البداية ثم تراجع وراوغ مجددا، ورفع مطالبه إلى 20 مليون جنيه”.

