شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف فى شكل أحمد حاتم بعد حلاقة ذقنه.. وأصدقاؤه يسخرون "مين ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الفنان أحمد حاتم يفاجئ جمهوره بعد تخليه عن شاربه ولحيته، وقد شبهه البعض بعد حلاقته الجديدة بالنجم آسر ياسين، ونشر أحمد حاتم صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "اللغد" لتنهال عليه العشرات من التعليقات الساخر من قبل متابعيه وأصدقائه.

وكتب الفنان عمرو وهبة: "فين حاتم يا لص"، وكتبت الفنانة بشرى "مين ده أحمد فين"، وعبر باقي أصدقائه بوضع إيموجي ضاحكة فقط وهما "شيماء سيف ونسرين أمين و هنا الزاهد و عمر السعيد و ريهام عبد الغفور".



أحمد حاتم

كما داعب النجم محمد هنيدى زميله الفنان آسر ياسين، بعد تشبيه الأخير بأنه أصبح شبيها للفنان أحمد حاتم عمر، بعد تخليه عن لحيته وشاربه، فى لـ"لوك" جديد لم يعتاده الجماهير من قبل، حيث قام هنيدى، بتصميم صورة لآسر ياسين، ظهر فيه بلحية، حيث بدأ آسر ياسين، بنشر صورة له مع أحمد حاتم عمر، بعد حلاقة ذقنه، صحبها بتعليق: "بس أنا لو ربيت دقني مش هبقي شبه أحمد حاتم"، ليرد هنيدى، بصورة "ميكس" لآسر بعد إطالة ذقنه.

من ناحية أخرى يُعرض للفنان أحمد حاتم حاليا فى دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

‎جدير بالذكر أن فيلم "‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".