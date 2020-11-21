شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مراد.. تعرف على الاسم الحقيقى للقيثارة وقصه إسلامها فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم 21 نوفمبر ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد، وهى واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل، والذى غيبها الموت عن عالمنا عام 1995 عن عمر ناهز 77 عاما، والغالبية العظمى من الجمهور يعرفون نجمتهم المفضلة باسم الفنى ليلى مراد، ولا يعرف اسمها الحقيقى إلا القليل، وفى ذكرى وفاتها يوضح هذا التقرير اسمها الحقيقى وجنسية أسرتها ومكان ولادتها وكثير من أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية.





ليليان زكى مراد موردخاى، هو اسمها الحقيقى، وولدت ليلى مراد فى الإسكندرية، فى 17 فبراير عام 1918، لأسرة يهودية الأصل، ووالدها هو المغنى والملحن إبراهيم زكى موردخاى "زكى مراد"، الذى أدى أوبريت العشرة الطيبة، وأمها جميلة إبراهيم روشو، يهودية مصرية، وهى ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.





بدأت ليلى مراد مشوارها الفنى في الرابعة عشر من عمرها، حيث بدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها عام 1937، ودخلت مجال التمثيل لأول مرة عام 1938 في فيلم "يحيا الحب" أمام محمد عبد الوهاب، فلفتت نظر المخرج توجو مزراحى الذى شكل شخصيتها الفنية وجعلها الأولى في تاريخ الشاشة العربية فقدم معها فيلم "ليلة ممطرة" عام 1939 مع يوسف وهبى وكونوا مثلثا فنيا بين ليلى مراد ويوسف وهبى وتوجو مزراحى في أفلام "ليلى بنت الريف وليلى بنت مدارس وضربة القدر".

قدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث غنت ليلى مراد نحو 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما على صيتها بالسينما عندما كونت ثنائي خاص مع الفنان أنور وجدى، ومثلت للسينما 27 فيلمًا، وارتبط اسمها بإسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

تزوجت ليلي من أنور وجدى، أثناء مشاركتهما سويا فى فيلم ليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهم 8 سنوات، خلال تلك السنوات أسلمت ليلى مراد عام 1946 عندما استيقظت من نومها على سماع صوت آذان الفجر، وحينها أيقظت أنور وجدى، وقالت له "عايزة أقوم أصلى الفجر"، ثم ذهب بها لمشيخة الأزهر الشريف وأسلمت على يد الشيخ محمود أبو العيون وتعلمت أصول الدين منه، وظلت قصة إشهار اسلامها عام 1946 حديث الجمهور حتى الآن، عندما قررت في مطلع شهر رمضان من ذاك العام، أن تسلم، واستمرت على الدين الإسلامى إلى أن توفاها الله.

بعد إعلان إسلامها أقامت أول مائدة للرحمن في شارع المدابغ، واختار لها الشيخ محمود مكي اسمها الذى اشتهرت به "ليلى مراد" بدلا من ليلى زكى مردخاى أصولين"، وتمثل أغنيتها "يا رايحين للنبي الغالي" واحدة من أجمل وأشهر أغانى الحج فى مصر، وهى أغنية للشاعر أبو السعود الأبيارى وتلحين رياض السنباطى.