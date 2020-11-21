شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير كبير لوحده.. نصيحة محمود ياسين لـ أحمد السقا قبل 13 عاماً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمانا منذ أسابيع واحداً من أهم نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، وهو الفنان الكبير محمود ياسين، والذى أرثى أجيالاً بفنه وأفلامه التى مازال التاريخ يحتضنها فى أوراقه، خاصة أن، ياسين كان لديه ايماناً شديداً أن الفن يصنع دول راقية وعريقة .

محمود ياسين، قبل 13 عاماً، وجه نصيحة لـ ولده "منصور" - النجم أحمد السقا خلال فيلم "الجزيرة"، والذى قدمه للسينما فى عام 2007، قائلاً: منصور يا ولدى من يوم ما أتولدت وأنا بجهزك تكون الكبير، ليرد السقا حسك بالدنيا يا بوى، ليرد ياسين " الكبير كبير لوحده يا منصور"، إشارة منه أن يكون شخصاً مسئولاً عن نفسه وعن عائلته ويختار الأصول والاعراف فى كل شىء".

يشار إلى أن، الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل، صرحت أن ياسين سجل القرآن الكريم بصوته، ولكنها لم تمتلك أى نسخة من التسجيلات، كما أوضحت، أنها حرصت على خدمة زوجها حتى لا ينكشف على شخص غريب، وظلت بجواره لمدة 4 سنوات كاملة تخدمه وترعاه.