شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب ترقص وتغنى مع ابنتها "k" فى عيد ميلادها الـ40.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها الأربعين في حفل صغير مع ابنتها كاي "k"، بعد مرور حوالي 10 أيام علي يوم ميلادها، حيث أنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980، ونشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترقص وتغني مع ابنتها الوحيدة، كما نشرت صور لها وهي ترتدي فستان أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا :"مفاجأة كبيرة مع حبيتي كاي".



مايا دياب (1)



مايا دياب (2)

من ناحية أخري تستعد مايا دياب لتسجيل أغنية جديدة تجمعه مع المطرب الشعبى محمود الليثى ، وتحمل الأغنية اسم "حطالى روج"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.



مايا دياب

وكانت وثقت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحظة خضوعها لإجراء فحص فيروس كورونا مع ابنتها كاي، للإطمئنان والتأكد أنهما بصحة جيدة، بسبب قيام مايا بتصوير أحد أغانيها مما يضطرها للإختلاط بعدد من الأشخاص، وعدم وضع الكمامة عندما تصور أو تغني، مما يجعلها معرضة للعدوي.

ووجهت رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، حيث طالبتهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية حرصاً على عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أنها تقوم بالفحص بشكل دوري وذلك بسبب طبيعة عملها التي تجعلها على تواصل مع عدد كبير من الناس مع ضرورة خلع الكمامة، مؤكدة علي ضرورة تعقيم اليدين والوجه والأغراض التي نمسكها بيدينا وخاصة الموبايل.

وعلي جانب أخر كانت هاجمت المخرجة ريما رحبانى، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، المغنية اللبنانية، مايا دياب، وذلك من خلال ما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث تحدثت ريما فى العديد من الموضوعات المتعلقة بالمطربين الذين عنوا لفيروز، وأيضا الأوضاع فى لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، القصة بدأت حينما ظهرت مايا دياب وهى تغنى مجموعة من الأغانى القديمة للفنانة الكبير فيروز، بأحد القنوات اللبنانية، ويبدو أن هذا الأمر لم يلق اعجاب ريما ابنة فيروز، وهو ما دفعها لمهاجمتها فى "بوست" على فيس بوك.