85 عاما على ميلاد جارة القمر.. حكايات الحب والزواج "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدت نهاد رزق وديع حداد فى قرية الدبية فى منطقة الشوف الجبلية فى 21 نوفمبر 1935، لوالد يعمل فى مطبعة، ووالدة كرست حياتها لرعاية الأسرة المكونة من أربعة أولاد. ونستعرف من خلال الإنفوجراف التالى حكايات الحب والزواج في حياة جارة القمر.. مواليد قرية الدبية بمنطقة الشوف الجبلية عام 1935 اكتشفها الموسيقي محمد فيلفل في نهاية الأربعينيات وضمها إلى الكونسرفاتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء أعجب بصوتها حليم الرومي في الإذاعة اللبنانية واقترح عليها اسمها الفني فيروز في الإذاعة تعرفت على عاصي ومنصور الرحباني تزوجت من عاصي في منتصف الخمسينيات وأنجبا أربعة أولاد هم: زياد وليال (توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها) وهلي وريما مرت بمآسي كثيرة من وفاة ابنتها الى إعاقة نجلها هلي آخر ظهور لها في أغسطس 2020 حينما كرمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى بيروت







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