شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة على "تويتر".. وتؤكد: فخورة وسعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة اللبنانية إليسا ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع "تويتر"، لتكون الفنانة العربية الوحيدة بالقائمة التى ضمت عددا كبيرا من النجوم العالميين، وجاء على رأسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعلقت عبر حسابها قائلة: "فخورة وسعيدة بهالشرف إنى كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرا".



اليسا

واحتلت إليسا المركز 45، لتسبق في الترتيب عدد من مشاهير العالم، وهم النجم الأمريكي كيفن هارت في المركز 47، والنجم العالمي ليوناردو ديكابريو في المركز 48، والنجمة بينك في المركز 49، وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في المركز الـ50.



ترتيب اليسا

وجائت العشر مراكز الأولي كالتالي :"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تايلور سويفت، إيلون ماسك، كاتي بيري، اريانا جراندي، باراك أوباما، بيل جيتس، كرستيانو رونالدو، برنامج إيلين شو".



المراكز العشر الاولي

وشهدت النجمة إليسا ردود فعل إيجابية مؤخراً بعدما احتفلت بمسيرتها الفنية الممتدة طوال 20 سنة، على إحدى القنوات اللبنانية خاصة بعدما قامت بالغناء على المسرح أكثر من أغنية من أغانيها، قبل أن تقرر طرح أغنية "حبة اهتمام" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعدما نالت عنها ردود فعل إيجابية، كما حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 - 48 مليون دولار.