رغم استمرار إصابته بكورونا.. محمد صلاح يطير إلى إنجلترا

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم استمرار إصابته بفيروس كورونا، غادر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، مطار الغردقة الدولي، متجهًا إلى إنجلترا لمواصلة علاجه هناك، والتمكن من العودة للمشاركة في صفوف فريقيه قريبًا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه في إطار التنسيق بينه وبين ناديي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر محمد صلاح من مطار الغردقة بمصر، على متن طائرة خاصة مجهزة طبيًا، على أمل أن تتحول حالته إلى سلبية قريبًا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيه في مبارياته المقبلة.

وذكر أنه كان على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين الإنجليزيين منذ إصابة صلاح بفيروس كورونا، حيث تم التواصل من خلال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، مضيفا أن اللاعب أجرى مسحة جديدة الأربعاء الماضي وجاءت نتيجته إيجابية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة محمد صلاح الجمعة قبل الماضية، وقبل مشاركته في مباراة منتخب الفراعنة الأولى أمام توغو بتصفيات الأمم الإفريقية في القاهرة، بفيروس كورونا.