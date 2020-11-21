ميزات تراسل جديدة لمسنجر وإنستغرام.. وفيسبوك تعد بالمزيد

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت فيسبوك، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا، أن ميزات جديدة أصبحت متاحة لمستخدمي إنستغرام الأولى هي ميزة (المشاهدة معًا) Watch Together.

أما الميزة الثانية التي أُطلقت فهي سمات الدردشات التي تتيح للمستخدمين إضفاء طابع شخصي إلى المحادثات. وقالت فيسبوك إنها أضافت سمة خاصة للدردشات عبر كل من مسنجر وإنستغرام مع TinyTAN، وهي مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة.

وذكرت فيسبوك في منشور على مدونتها أن الميزة الثالثة هي (وضع التلاشي) Vanish Mode التي ستتوفر قريبًا لإنستغرام والتي أعلنت الشركة قبل أيام أنها بدأت بإطلاقها لخدمتي مسنجر وإنستغرام.

وقالت الشركة إن الميزات الجديدة التي تأتي في إطار دمج تجربة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في تطبيق مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، أصبحت متاحةً للجميع.

وأوضحت الشركة أنه عند التحديث إلى تجربة التراسل الجديدة في إنستغرام، فيمكن لك أن تشاهد مع أصدقائك مقاطع الفيديو في IGTV، و Reels، والعروض التلفازية، ومقاطع الفيديو الشائعة في الوقت الفعلي أثناء الدردشات المرئية.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن ميزة (وضع التلاشي) نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستغرام.

وتتيح ميزة (وضع التلاشي) لمستخدمي كل من خدمتي مسنجر، وإنستغرام إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

وتقول فيسبوك إن الوضع سيكون خياريًا، مما يعني أنه يجب على المستخدم الموافقة على الدخول إلى (وضع التلاشي) بمجرد أن يُفعِّله الطرف الآخر في الدردشة. وسيرسل مسنجر وإنستغرام إشعارًا عندما يأخذ الطرف الآخر لقطة للشاشة أثناء الدردشة.

وتضيف أن (وضع التلاشي) متاح الآن لتطبيق مسنجر في الولايات المتحدة وكذلك في بعض البلدان الأخرى. وسيُطلق قريبًا لدول الاتحاد الأوروبي. وسيتوفر لتطبيق إنستغرام في الولايات المتحدة وبلدان أخرى في وقت لاحق.

وأوضحت الشركة أن ميزتي (المشاهدة معًا)، وسمات الدردشة هما اثنتان من بين 10 ميزات جديدة للتراسل، وهي تشمل: (الملصقات الذاتية) Selfie Stickers، والتفاعلات المخصصة للرموز التعبيرية، وتأثيرات الرسائل المتحركة، وضوابط الرسائل التي أصبحت متاحة عالميًا لمن يختار التحديث إلى تجربة التراسل الجديدة في إنستغرام. ووعدت فيسبوك بإطلاق المزيد من الميزات قريبًا.