بالصور – كيف تغير شكل شاكيرا عبر الزمن؟

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متابعة بتجــــــــــرد: لم تجرِ النجمة الشهيرة شاكيرا أي عملية تجميل في وجهها، واكتفت فقط بتغيير لون شعرها وطريقة مكياجها فهي تفضل الاحتفاظ بإطلالتها الطبيعية مهما تقدم بها العمر.
شاكيرا تكتفي من وقت لآخر بعمل “نيو لوك” يضفي عليها إطلالة متجددة ومختلفة.
شاهدوا بالصور تغييرات شاكيرا عبر الزمن…
1999
مثل معظم أيقونات الغناء، في أواخر التسعينات وخلال السنوات الأولى من مسيرة شاكيرا المهنية، اعتمدت النجمة الكولميبة لون شعر جريئاً بشكل لا يصدق اللون الأحمر الساطع.
2000
استحوذت شاكيرا على مطلع القرن كفرصة للتألق، حيث ظهرت لأول مرة بشعر بلاتيني أشقر معتمدةً تسريحة مموجة.
2001
اختتمت مغنية “Whenever, Wherever” عام 2001 بمظهر جريء إذ اعتمدت على الآيلاينر الكثيف وأضافت خصلاً سوداء إلى شعرها.
2002
أصبحت شاكيرا أكثر إشراقاً في عام 2002، فقد اعتمدت إطلالة لافتة من خلال أحمر الشفاه الطبيعي ومكياج العيون الدخاني المميز.
2003
ظهرت المطربة اللاتينية في حدث لليونيسف عام 2003 بتسريحة شعر جانبية تتخللها موجات رومانسية، واعتمدت مكياجاً لافتاً من خلال محدد العيون الأسود والماسكارا الكثيفة.
2004
لجأت النجمة إلى قص غرتها التي منحتها إطلالة ناعمة خلال ظهورها في حفل جوائز MTV Video Music Awards عام 2004.
2005
بعد إطلاق أغنيتها Hips Don’t Lie,” عام 2004، اعتمدت شاكيرا لون الشعر العسلي واعتمدت تسريحة شعر أقصر من المعتاد.
2006
لا تخجل شاكيرا من الظهور بإطلالة طبيعية، ففي حفل توزيع جوائز Premio Lo Nuestro لعام 2006 الذي أقيم في ميامي، أطلت النجمة بشعرها المجعد الطبيعي مع مكياج بسيط جداً.
2007
اعتمدت النجمة الكولومبية الجميلة في عام 2007 خصلاً شقراء ملونة وأحمر شفاه أحمر جريئاً.
2008
تباهت مغنية “She Wolf” بجمالها الطبيعي أثناء حلولها على برنامج The Tonight Show مع جاي لينو، ولجأت في هذا العام إلى اعتماد لون شعر أصفر عسلي أغمق من المعتاد.
2009
في عام 2009، استعادت شاكيرا شعرها الأشقر ذا التسريحة الكثيفة.
2010
في عام 2010، أصدرت شاكيرا أغنية كأس العالم “واكا واكا”، ولجأت إلى تقصير شعرها معتمدةً اللون الأشقر البلاتيني من جديد.
2011
في هذا العام اعتمدت شاكيرا قصة شعر البوب القصيرة، وظهرت بمكياج طبيعي خفيف معتمدة أحمر الشفاه الوردي.
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