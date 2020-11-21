بالصور – خطوبة محمد عطية على ميرنا الهلباوي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان محمد عطية خطبته رسمياً على البلوجر ميرنا الهلباوي، حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام”، مقاطع فيديو من الخطوبة، والتي تمت في إطار عائلي بحضور أسرتي العروسين فقط.

من جانبها، نشرت ميرنا صوراً من جلسة تصوير الخطوبة، عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقت كاتبة: “أنت الشخص الذي طلبته من الله”.

وكان عطية قد روى بداية قصة حبه مع ميرنا الهلباوي التي تعود لسنوات، حيث أكد أنه أُعجب بها من النظرة الأولى، ولكنها كانت مخطوبة، وبعد فترة التقاها في إحدى المناسبات ليكتشف أنها فسخت الخطبة مما جعله يتخذ خطوات إيجابية تجاه الارتباط بها.

يُذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، وقدّم العديد من الأعمال الفنية أبرزها ألبوم “أنا الحبيب”، وفيلم “درس خصوصي” مع الفنانة هنا شيحة وحسن حسني وصلاح عبدالله وهالة فاخر، وفيلم “عليَّ الطرب بالثلاثة” مع دينا وسعد الصغير ومحمود الليثي، حتى عاد في عام 2018 وأصدر فيديو كليب “حكاية جديدة” وبعدها أصدر ألبومه الغنائي الثاني بعنوان “بعد الثلاثين”.