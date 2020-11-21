أحمد حلمي ساخرًا من تصوير منى زكي: “كان نفسي أشوف النظارة الجديدة”

متابعة بتجــــــــــرد: لا يترك الفنان أحمد حلمي أي فرصة للسخرية من موقف معين يمر به أو بأسرته إلا واقتنصه، وأطلق عليه إيفياته الكوميدية المشهور بها.
وفي آخر ظهور له على “إنستغرام” نشر عبر حسابه الشخصي عدة صور التقطتها له زوجته الفنانة منى زكي، وكعادته سخر حلمي من تصوير منى، حيث كانت الصور مهزوزة كلياً وغير واضحة المعالم، وكتب في تعليقه الساخر على الصور مازحاً: “كنت بقول لمنى صوريني بالنضارة الجديدة.. شكرا يا منى.. أحلى صور اتصورتها في حياتي.. كان نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة”.
من ناحية أخرى، احتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، قبل أيام، حيث ولد الثنائي في مصادفة غريبة في نفس اليوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتزوج أحمد حلمي من منى زكي في عام 2002 ولديهما ثلاثة أبناء هم لي لي وسليم ويونس.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم “خيال مآتة”، والذي قدم فيه شخصيتين الجد والحفيد، وشاركه البطولة منة شلبي وحسن حسني، ولم يحقق الفيلم الإيرادات المتوقعة منه.
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