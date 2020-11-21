فيديو.. بهاء سلطان يتلو آية من سورة الرعد.. والجمهور "منبهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك المغني المصري بهاء سلطان جمهوره مقطعاً صوتياً لتلاوة آية من سورة الرعد بصوته عبر حسابه في "فيسبوك".
وأرفق سلطان المقطع الصوتي بكتابة الآية التي تلاها "بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، صدق الله العظيم".
ونال أداء بهاء سلطان إعجاب العديد من المتابعين، الذين أعربوا عن انبهارهم بصوت المغني المصري.
وأعلن سلطان في تصريحات سابقة حرصه على تقديم عدة أغانٍ خلال الفترة المقبلة وعدم الابتعاد عن جمهوره.
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