فيديو نادر.. سؤال دفع أحمد زكي للانفعال على مفيد فوزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو قديم لمقابلة أجراها الإعلامي مفيد فوزي مع الفنان الراحل أحمد زكي في منزله.

ويحتفل عشاق النجم المصري الراحل أحمد زكي هذه الأيام بذكرى ميلاده، إذ ولد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1949.





وأعرب زكي خلال الفيديو عن حزنه بعد انفصاله عن زوجته الفنانة هالة فؤاد، واستاء من "اقتحام" مفيد فوزي "مناطق خاصة" من حياته.

وقال زكي: "في حاجات ما ينفعش إنت تعرفها ولا حد من المشاهدين يعرفها بين الزوج والزوجة".

وأشار إلى عدم رغبته في العودة إلى هالة فؤاد بعد الانفصال بسبب خلاف في وجهات النظر رغم احترامه الشديد لها.

أما عن سبب الانفصال فقال: "أنا كنت عصبي جداً وبتعصب على حاجات بسيطة، هي كانت بتستحملني".

وتابع: "أنا كنت عارف إنها موجودة جنبي ومش حتسبني وحتفضل تستحمل عصبيتي لحد ما يوم صحيت ما لقيتهاش، لقيت البيت فاضي عليا".

وتزوج الفنان أحمد زكي من الراحلة هالة فؤاد عام 1983، وأنجب منها ابنه الوحيد "هيثم" وانفصلا عنها بعد فترة.