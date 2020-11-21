فيديو.. ميس حمدان تكشف سر شفائها السريع من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور نحو 10 أيام من إعلان إصابتها بالمرض.

وأكدت في رسالة مصورة عبر موقع "أنستقرام"، أن ما ساعدها على سرعة الشفاء من الفيروس هو أنها شخصية رياضية وغير مدخنة.



وعن تفاصيل إصابتها بكورونا، أشارت ميس حمدان إلى أنها شعرت في البداية بصداع قوي وهي في مهرجان الجونة السينمائي، لذا تشك في أنها قد تكون أصيبت قبل ذهابها إلى هناك، ثم شعرت بعد ذلك بآلام في كل جسدها، وبدأت درجة حرارتها في الارتفاع، ثم فقدت حاستي الشم والتذوق ليومين.

وفيما دافعت ميس حمدان في رسالتها المصورة عن مهرجان الجونة السينمائي وأنه لم يكن سببا في إصابتها بفيروس كورونا، فقد اعترفت أن بعض الفنانين الحاضرين قد يكونون استهتروا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل اتباع سياسة التباعد الاجتماعي.

وقالت: "لقد بذل القائمون على المهرجان جهودهم وزيادة، من التزم التزم ومن لم يلتزم مثل حضرتي، ممكن كان هناك نوع من الاستهتار، لو أنا إنسانة مستهترة وذهبت وصافحت وتبادلت القبلات وعانقت وفعلت كل هذا، لماذا نعلق الموضوع على شماعة الجونة؟".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا عن إصابتهم بفيروس كورونا.