فيديو.. شهيرة تكشف آخر سؤال وجهته إلى محمود ياسين قبل وفاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية شهيرة، أنها أجرت اختبارا لذاكرة زوجها الفنان المصري الراحل محمود ياسين خلال آخر ليلة له في العناية المركزة قبل وفاته.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي" المصرية: تواصلت معه تليفونيا وقلت له متسائلة: "إزيك يا روحي عامل إيه.. أنا مين؟".



وأضافت: "قال لي إزيك إنتي يا روح قلبي.. ده كلام عارفك طبعا.. وقلت له معلش أنا مبجيش علشان عندي دور برد وخايفة عليك.. فقال لي سلامتك".

وأوضحت شهيرة، أن "الفنان الراحل محمود ياسين كان رجلا غير عادي"، قائلة: "محمود كان عنده تواضع كبير، ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا: (من تواضع لله رفعه)".





وتطرقت شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة: "أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كده نشأت بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا".

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.