شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة من أساطير الفن كرمها الرئيس الفرنسى..فيروز تحتفل بـعيد ميلادها الـ 85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم السبت 21 نوفمبر، الفنانة القديرة فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 85، والذى يحتفى به كل محببيها وعشاق فنها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى شكلت وجدان المواطن العربى.

ولدت فيروز فى جبل الأرز فى لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، ونشأت فى حى زقاق البلاط فى بيروت، حيث كان والدها يعمل فى محل طباعة صغير، ودرست فى مدرسة القديس جوزيف فى بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

كرمت الفنانة الكبيرة فيروز من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، وذلك اثناء زيارته لها فى منزلها بلبنان، عقب كارثة مرفأ لبنان الشهور الماضية، وأكد لها أنه يرغب أن يكون هناك تعاون بين البلدين فى عالم الفن

ولفيروز تاريخ فنى ممتد وشامل حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام و400 ألبومات غنائية، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى كتبها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.

وفى عيد ميلاد فيروز نقدم التهنئة لجارة القمر متمنين لها أن تسعدنا دائما بإبداعها.