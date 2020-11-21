شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يتلو آيات من سورة الرعد.. ومتابع: "ياريت تسجل القرآن بصوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم بهاء سلطان جمهوره بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الرعد بصوته، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم، والذي نال إعجاب عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي :" يا ريت تسجل القرآن بصوتك و الله و تهتم بدا جدًا ، انت موهبة غير عادية"، " شبه الشيخ محمد رفعت اوى".

وقال النجم بهاء سلطان إنه يحرص على تقديم عدة أغانٍ خلال الفترة المقبلة ولن يبتعد عن جمهوره: مضيفا: هرجع أغنى زى زمان لأن الغناء وحشنى"، وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فترة غيابه خلال الفترة الماضية أضرته بسبب بعده عن جمهوره الذى يحبه ووقف معه في مشواره الفني.

يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره قائلا: "أولاً انتوا واحشنى جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".

بهاء سلطان واحد من أهم المواهب الغنائية على الساحة، وبالرغم من أنه مٌقل فى تقديم الأعمال الغنائية بالمقارنة مع باقى النجوم إلا أن لديه بصمة من ذهب تجعل أغنياته عالقة فى أذهان محبيه وعشاقه حتى بعد مرور سنوات طويلة على إطلاقها، واليوم نتذكر أكثر 6 أغنيات حقق بها بهاء سلطان نجاحا مذهلا من خلالها.