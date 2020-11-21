شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تنتظر حكايتها "أول امبارح" من مسلسل "نمرة اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة منة شلبى عرض حكايتها "أول امبارح" من مسلسل "نمرة اتنين" ويشاركها فىى بطولة العمل الفنان أحمد مالك، وتظهر"منة" فى دور فتاة ثلاثينية تواجه علاقة عاطفية مع شاب أصغر منها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وحقق مسلسل "نمرة اتنين"، انتشارا عبر منصات السوشيال ميديا منذ بدء عرض حلقاته الأولى عبر إحدى المنصات خلال الأسابيع الماضية، والعمل حلقاته منفصلة، كل حكاية منها يقوم ببطولتها نجوم وكُتاب مختلفين.

وعلى رأس النجوم المشاركين فى المسلسل منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك فى إخراج المسلسل كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق وتم تصوير مشاهد العمل فى 6 دول عربية.

من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس" قريبا، والذى شاركت فى بطولته مع محمد هنيدى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.