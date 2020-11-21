شكرا لقرائتكم خبر عن "جارة القمر" بفستان الزفاف.. صورة نادرة لفيروز فى عيد ميلادها الـ85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد النجمة الكبيرة فيروز "جارة القمر" الـ 85، وولدت "نُهاد رزق وديع حداد " بمثل هذا اليوم عام 1935، في مدينة بيروت، ويحتفل بهذا اليوم كل محبيها وجمهورها ممن يعشقون أغانيها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى شكلت وجدان المواطن العربى.



فيروز في حفل زفافها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للنجمة الكبيرة وهي بفستان الزفاف خلال مراسم زواجها داخل الكنيسة، ويعود تاريخها إلى عام 1955 عند زفافها من زوجها الراحل عاصي الرحباني، وأنجبت منه أربعة أبناء، هم الموسيقار زياد الرحباني 1956م، هلي عام 1958م، ليال الرحباني عام 1960م ولكنها توفيت عام 1988م، المخرجة ريما الرحباني عام 1965م.

كانت نهاد، أو فيروز، الطفلة الأولى لأسرة بسيطة كانت تسكن في زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية، بدأت عملها الفني في عام 1940 مغنيةَ كورس في الإذاعة اللبنانية، عندما اكتشف صوتها الموسيقي محمد فليفل وضمها لفريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية. ألف لها حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية أول أغانيها.

قدمت مع الأخوين رحباني، وأخيهما الأصغر إلياس، المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية لتميزها بقصر المدة وقوة المعنى، بخلاف الأغاني العربية السائدة في ذلك الحين التي كانت تمتاز بالطول. زيادة على ذلك، كانت أغاني فيروز بسيطة التعبير مع عمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع، حيث غنت للحب والأطفال، وللقدس لتمسكها بالقضية الفلسطينية، وللحزن والفرح والوطن والأم.