شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: الشعب المصرى فرفوش والرقص رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب إن لديها عددا من المشاريع الغنائية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها ستتعاون مع المطرب عصام كاريكا في عمل غنائى جديد، مشيرة إلى أنها لن تغني مهرجانات إلا إذا كانت الكلمات جيدة ولا تحمل إساءة أو ألفاظا سيئة، موضحة أن موسيقى أغانى المهرجان ليس بها مشاكل وهى موسيقى جميلة ومحبوبة لأن الشعب المصري شعب فرفوش ومحب للحياة وللرقص، والرقص ليس عيبا فهو نوع من أنواع الرياضة، ومن المهم أن يتم توجيه صناع المهرجانات لتقديم كلمات جيدة.

وكانت سمية الخشاب قد تعاقدت على بطولة مسلسل موسى أمام النجم محمد رمضان ويشارك في العمل كل من رياض الخولى وسيد رجب وعبير صبرى، وجار التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .

يذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.